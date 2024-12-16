Энрике об отсутствии Коло-Муани в составе «ПСЖ»: «Могу задействовать только 20 футболистов. Знаю, что я плохо говорю по-французски»
Луис Энрике прокомментировал отсутствие Рандаля Коло-Муани в составе «ПСЖ».
Нападающий французского клуба не был заявлен на матч Лиги 1 против «Лиона» (3:1).
«Я могу задействовать только 20 футболистов.
Знаю, что я плохо говорю по-французски, но не могу ясно объясниться на испанском. Те, кто не понимает, – не моя проблема», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
В этом сезоне Рандаль Коло-Муани провел 10 матчей в чемпионате Франции и забил два гола.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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