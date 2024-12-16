Энрике об отсутствии Коло-Муани в составе «ПСЖ»: «Могу задействовать только 20 футболистов. Знаю, что я плохо говорю по-французски»

Луис Энрике прокомментировал отсутствие Рандаля Коло-Муани в составе «ПСЖ».

Нападающий французского клуба не был заявлен на матч Лиги 1 против «Лиона» (3:1).

«Я могу задействовать только 20 футболистов.

Знаю, что я плохо говорю по-французски, но не могу ясно объясниться на испанском. Те, кто не понимает, – не моя проблема», – сказал главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике .

В этом сезоне Рандаль Коло-Муани провел 10 матчей в чемпионате Франции и забил два гола.