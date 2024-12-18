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Россия не сыграет в отборе ЧМ-2026, сообщили в УЕФА: «В каждой из 12 групп есть команды, которые будут против. И делегация вряд ли получит документы для пребывания в европейских странах»

Сборная России не сыграет на ЧМ-2026, утверждают в УЕФА.

– Состав групп не позволяет рассчитывать сборной России на ее включение в отборочный турнир. В каждой из 12 групп есть команды, которые будут выступать против проведения матчей с россиянами.

Несмотря на то, что к российской сборной есть и лояльные страны, и даже те, кто готов играть с ней в квалификации, в случае включения сборной России существует высокий риск нарушения целостности календаря и срыва отборочного турнира в этой группе.

Помимо спортивного фактора существует и политическая ситуация, которая вряд ли позволит российской делегации получить необходимые документы для пребывания в европейских странах.

Поэтому можно сказать, что сборной России не удастся сыграть в квалификации и она будет вынуждена пропустить чемпионат мира.

– Назовете лояльные к России и готовые с ней играть сборные?

– Не стоит этого делать, чтобы не доставлять коллегам дополнительных проблем, – сообщил «Матч ТВ» источник в УЕФА.

Отбор ЧМ-2026: Англия Тухеля против Сербии, все группы узнаем только весной (из-за Лиги наций)

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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