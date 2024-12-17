Анчелотти о том, что может стать самым титулованным тренером «Реала»: «Значит, я хорошо потрудился. Сравнения с Муньосом и другими, кому посчастливилось тренировать лучший клуб мира, – честь для меня»
Карло Анчелотти рад возможности стать самым титулованным тренером «Реала».
Мадридцы в среду поборются с «Пачукой» за Межконтинентальный кубок.
– Завтра вы можете опередить Мигеля Муньоса и стать самым титулованным тренером в истории «Реала».
– Это важно, конечно. Важно достичь такого успеха. Он свидетельствует о хорошей работе, о том, что я хорошо потрудился. И я думаю, что так и есть.
Но я хочу продолжать в том же духе. Сравнения с Муньосом и другими тренерами, которым посчастливилось тренировать лучший клуб мира, – это честь для меня, – сказал итальянец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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