Анчелотти о том, что может стать самым титулованным тренером «Реала»: «Значит, я хорошо потрудился. Сравнения с Муньосом и другими, кому посчастливилось тренировать лучший клуб мира, – честь для меня»

Карло Анчелотти рад возможности стать самым титулованным тренером «Реала».

Мадридцы в среду поборются с «Пачукой» за Межконтинентальный кубок.

– Завтра вы можете опередить Мигеля Муньоса и стать самым титулованным тренером в истории «Реала».

– Это важно, конечно. Важно достичь такого успеха. Он свидетельствует о хорошей работе, о том, что я хорошо потрудился. И я думаю, что так и есть.

Но я хочу продолжать в том же духе. Сравнения с Муньосом и другими тренерами, которым посчастливилось тренировать лучший клуб мира, – это честь для меня, – сказал итальянец.