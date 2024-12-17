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Кунде отыграл 5 872 минуты за год – больше всех среди полевых. Вальверде – 3-й, ван Дейк – 4-й, Бруну – 14-й

В 2024 году никто не играл больше Жюля Кунде.

Международный центр спортивных исследований проанализировал выступления футболистов из 66 сильнейших лиг мира как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Защитник «Барселоны» и сборной Франции оказался лидером по сыгранным минутам (по состоянию на 15 декабря).

В топ-15 попали:

1. Жюль КундеБарселона») – 5872 минуты, 69 матчей.

2. Джон Арьяс («Флуминенсе») – 5599 минут, 67 матчей.

3. Федерико Вальверде («Реал») – 5573 минуты, 66 матчей.

4. Вирджил ван ДейкЛиверпуль») – 5523 минуты, 64 матча.

5. Николас Отаменди («Бенфика») – 5449 минут, 65 матчей.

6. Гранит Джака («Байер») – 5447 минут, 65 матчей.

7. Давид Ганцко («Фейеноорд») – 5377 минут, 60 матчей.

8. Феликс Эдуардо Торрес («Коринтианс») – 5369 минут, 64 матча.

9. Джо Родон («Лидс») – 5276 минут, 58 матчей.

10. Вильям Салиба («Арсенал») – 5264 минуты, 59 матчей.

11. Джонатан Та («Байер») – 5250 минут, 61 матч.

12. Йозуа Киммих («Бавария») – 5221 минута, 61 матч.

13. Антонио Рюдигер («Реал») – 5203 минуты, 60 матчей.

14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 5151 минута, 59 матчей.

15. Кайке Роша («Атлетико Паранаэнсе») – 5118 минут, 61 матч.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CIES
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