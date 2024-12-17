Лига 1 под песню «Матушка-земля» сделала нарезку сэйвов вратаря «Марселя» Херонимо Рульи

Лига 1 выложила видео с российской песней «Матушка-земля».

В понедельник англоязычный аккаунт Лиги 1 в твиттере опубликовал нарезку с сэйвами голкипера «Марселя » Херонимо Рульи . В ролике используется ремикс песни «Матушка-земля» в исполнении российской исполнительницы Татьяны Куртуковой.

Ранее «Аталанта» после победы над «Кальяри» в Серии А опубликовала ролик с песней «Сигма-бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской.

Клуб из Бергамо также выкладывал видео с песней «Привет с большого бодуна» группы «Дюна».