«Аталанта» роликом с российской песней «Сигма-бой» отметила 10-ю победу подряд в Серии А

«Аталанта» опубликовала ролик с российской песней «Сигма-бой».

Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня одержала 10-ю победу в Серии А кряду – над «Кальяри » (1:0).

После этого на странице бергамасков в TikTok появился ролик с уткой, на который наложена композиция в исполнении 11-летней Светланы Чертищевей и 12-летней Марии Янковской.

Напомним, в октябре «Аталанта » анонсировала матч Серии А с использованием песни «Дюны» «Привет с большого бодуна».