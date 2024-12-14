«Аталанта» роликом с российской песней «Сигма-бой» отметила 10-ю победу подряд в Серии А
«Аталанта» опубликовала ролик с российской песней «Сигма-бой».
Команда Джан Пьеро Гасперини сегодня одержала 10-ю победу в Серии А кряду – над «Кальяри» (1:0).
После этого на странице бергамасков в TikTok появился ролик с уткой, на который наложена композиция в исполнении 11-летней Светланы Чертищевей и 12-летней Марии Янковской.
Напомним, в октябре «Аталанта» анонсировала матч Серии А с использованием песни «Дюны» «Привет с большого бодуна».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница «Аталанты» в TikTok
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