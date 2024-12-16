Кейн провел часть тренировки в общей группе «Баварии» и может сыграть с «Лейпцигом» в пятницу. Форвард получил травму в матче с «Боруссией» Дортмунд

Харри Кейн может восстановиться к ближайшему матчу «Баварии».

Напомним, нападающий получил травму в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) 30 ноября.

Сегодня «Бавария » сообщила, что нападающий провел часть тренировки в общей группе. Sky Sport уточняет, что Кейн может сыграть уже в матче с «РБ Лейпциг » в эту пятницу – заключительной игре «Баварии» перед зимней паузой.

Также клуб сообщил о частичном возвращении к тренировкам с командой Альфонсо Дэвиса , получившего повреждение в матче с «Хайденхаймом» 7 декабря.