Кейн провел часть тренировки в общей группе «Баварии» и может сыграть с «Лейпцигом» в пятницу. Форвард получил травму в матче с «Боруссией» Дортмунд
Харри Кейн может восстановиться к ближайшему матчу «Баварии».
Напомним, нападающий получил травму в 1-м тайме матча с дортмундской «Боруссией» (1:1) 30 ноября.
Сегодня «Бавария» сообщила, что нападающий провел часть тренировки в общей группе. Sky Sport уточняет, что Кейн может сыграть уже в матче с «РБ Лейпциг» в эту пятницу – заключительной игре «Баварии» перед зимней паузой.
Также клуб сообщил о частичном возвращении к тренировкам с командой Альфонсо Дэвиса, получившего повреждение в матче с «Хайденхаймом» 7 декабря.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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