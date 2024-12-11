Анатолий Бышовец: «Наши судьи – худшие игроки РПЛ на поле. Проблемы судейства – болезнь, требующая жестких решений. Предсказуемость решений арбитров не позволяет нам развиваться»
«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле – это наши судьи. Я еще на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создает много неудобств. Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться.
История с судейским скандалом, которую запустил губернатор Самарской области? Мы знаем, чем у нас заканчиваются конфликты. Как и реформы, которые мягко переходят в проформы. Проблемы судейства – это болезнь, которая требует жестких решений», – заявил бывший тренер сборной России.
Гафин об открытии сезона в РПЛ: «Новый губернатор Самарской области». Федорищев ранее рассказал о коррупции в российском судействе
Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Проблема системная, носит масштабный характер. Где-то это круговая порука, мы дополнительно финансируем судейский корпус вне зарплат»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий