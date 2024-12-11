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Анатолий Бышовец: «Наши судьи – худшие игроки РПЛ на поле. Проблемы судейства – болезнь, требующая жестких решений. Предсказуемость решений арбитров не позволяет нам развиваться»

Анатолий Бышовец раскритиковал работу судей в Мир РПЛ.

«Без ошибок можно определить худшего игрока чемпионата России на футбольном поле – это наши судьи. Я еще на собственном опыте сталкивался с ними, но не позволяя себе сбиваться на полемику, понимая, что это проблема, которая создает много неудобств. Тут будто дело даже не в качестве, а в предсказуемости их решений. Предсказуемость судейства, особенно в отдельных матчах, не позволяет нам развиваться. 

История с судейским скандалом, которую запустил губернатор Самарской области? Мы знаем, чем у нас заканчиваются конфликты. Как и реформы, которые мягко переходят в проформы. Проблемы судейства – это болезнь, которая требует жестких решений», – заявил бывший тренер сборной России.

Гафин об открытии сезона в РПЛ: «Новый губернатор Самарской области». Федорищев ранее рассказал о коррупции в российском судействе

Глава Самарской области о коррупции в судействе: «Проблема системная, носит масштабный характер. Где-то это круговая порука, мы дополнительно финансируем судейский корпус вне зарплат»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoсудьи
logoВячеслав Федорищев
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoАнатолий Бышовец
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