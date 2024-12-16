Член палаты лордов об Уокере в матче с «МЮ»: «Упал, будто его сбил поезд. Должен был получить красную за актерскую игру»
На 38-й минуте матча АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (0:2) защитник «горожан» у своей штрафной сбил форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда.
После фола датчанин подбежал к англичанину, активно высказывая претензии, и уперся лбом в лоб Кайла. Защитник «Ман Сити» упал на газон. По итогам конфликта арбитр Энтони Тэйлор показал по желтой карточке Уокеру и Хейлунду.
«Уокер упал, как будто его сбил поезд. Он должен получить красную карточку за свою актерскую игру», – написал лорд Алан Шугар во время дерби, отметив аккаунты манчестерских клубов.
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