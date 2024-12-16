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Невилл о падении Уокера в матче с «МЮ»: «Меня удалили за такое в дерби много лет назад. Ему будет немного стыдно, когда пересмотрит момент»

Гари Невилл раскритиковал Кайла Уокера за поведение в матче с «Ман Юнайтед».

На 38-й минуте матча АПЛ «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (0:2) защитник «горожан» у своей штрафной сбил форварда «МЮ» Расмуса Хейлунда.

После фола датчанин подбежал к англичанину, активно высказывая претензии, и уперся лбом в лоб Кайла. Защитник «Ман Сити» упал на газон.  По итогам конфликта арбитр Энтони Тэйлор показал по желтой карточке Уокеру и Хейлунду.

«Я сделал подобное в дерби против Макманамана много лет назад и был удален за это. Все дело в том, что он выставил голову вперед.

Уокер толкнул его и поставил подножку. Я не уверен, нет. Это плохо со стороны Уокера, при первичном контакте он не падает. Ему будет немного стыдно, когда он пересмотрит этот момент», – сказал экс-защитник «Юнайтед», комментируя матч.

«Оскар достается…» Хейлунд стихотворением высмеял Уокера за падение после стычки с ним

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
logoРасмус Хейлунд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoКайл Уокер
logoМанчестер Сити
logoГари Невилл
Стив Макманаман
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