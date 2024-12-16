У Ямаля растяжение связок голеностопа. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Атлетико» (Хосе Альварес)
Ламин Ямаль, скорее всего, пропустит матч с «Атлетико».
15 декабря «Барселона» проиграла «Леганесу» (0:1) в матче Ла Лиги.
Вингер католонского клуба получил повреждение в этой игре. Он жестом просил замену перед завершением первого тайма, но доиграл до 75-й минуты.
Как сообщил журналист Хосе Альварес, у испанского футболиста растяжение связок голеностопа.
Маловероятно, что Ламин Ямаль сыграет в матче против «Атлетико», который пройдет 21 декабря. Если это случится, то это будет «почти чудо».
Напомним, что «Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям (у команд по 38 очков), но у мадридцев игра в запасе.
В этом сезоне Ямаль забил 5 голов и сделал 9 передач в 16 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: El Chiringuito TV
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