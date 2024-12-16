У Ямаля растяжение связок голеностопа. Вингер «Барсы» вряд ли сыграет с «Атлетико» (Хосе Альварес)

Ламин Ямаль, скорее всего, пропустит матч с «Атлетико».

15 декабря «Барселона » проиграла «Леганесу» (0:1) в матче Ла Лиги.

Вингер католонского клуба получил повреждение в этой игре. Он жестом просил замену перед завершением первого тайма, но доиграл до 75-й минуты.

Как сообщил журналист Хосе Альварес, у испанского футболиста растяжение связок голеностопа.

Маловероятно, что Ламин Ямаль сыграет в матче против «Атлетико », который пройдет 21 декабря. Если это случится, то это будет «почти чудо».

Напомним, что «Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям (у команд по 38 очков), но у мадридцев игра в запасе.

В этом сезоне Ямаль забил 5 голов и сделал 9 передач в 16 матчах Ла Лиги .