Фермин потерял часть зуба после удара локтем от игрока «Леганеса». Ранее в «Барсе» это случилось с Ольмо

Фермин Лопес потерял часть зуба во время игры с «Леганесом».

«Барселона » уступила в матче 17-го тура Ла Лиги со счетом 0:1.

21-летний полузащитник столкнулся с Адриа Альтимирой на 78-й минуте встречи. Защитник «Леганеса » вел мяч, и когда на его пути появился Фермин , ударил его локтем в лицо.

Фирмин лишился части зуба, однако действия Альтимиры остались безнаказанными со стороны судьи Алехандро Кинтеро.

Ранее в матче «Барсы» с «Бетисом» (2:2) в 16-м туре Дани Ольмо лишился зубной коронки . Это произошло в результате единоборства испанца с защитником севильской команды Марком Бартрой.

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