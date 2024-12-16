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Фермин потерял часть зуба после удара локтем от игрока «Леганеса». Ранее в «Барсе» это случилось с Ольмо

Фермин Лопес потерял часть зуба во время игры с «Леганесом».

«Барселона» уступила в матче 17-го тура Ла Лиги со счетом 0:1.

21-летний полузащитник столкнулся с Адриа Альтимирой на 78-й минуте встречи. Защитник «Леганеса» вел мяч, и когда на его пути появился Фермин, ударил его локтем в лицо.

Фирмин лишился части зуба, однако действия Альтимиры остались безнаказанными со стороны судьи Алехандро Кинтеро.

Ранее в матче «Барсы» с «Бетисом» (2:2) в 16-м туре Дани Ольмо лишился зубной коронки. Это произошло в результате единоборства испанца с защитником севильской команды Марком Бартрой.

Изображение: x.com/433

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cadena SER
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