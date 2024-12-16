Фонсека о 0:0 с «Дженоа»: «Недоволен результатом, но не игрой. «Милану» не хватило только гола. У нас хорошие нападающие»

Паулу Фонсека похвалил «Милан» после нулевой ничьей с «Дженоа» (0:0).

«Мы хорош играли, много создали. Футболисты хотели победить и играли как команда, но единственное, чего нам не хватило, – гола.

Мы провели много времени в штрафной соперника, но нам не хватило качества в завершении. В целом настрой был хороший, агрессивный.

Сегодня я увидел нужный уровень решимости. Дело не в уверенности, не хватало завершения и качества – только этого.

Думаю, у нас хорошие нападающие. Абрахам не смог сыграть во втором тайме из-за ушиба, Мората не тренировался всю неделю. Люди говорят о нападающих, но нам также не хватало качества в кроссах и завершающих пасах. Я полностью верю в наших нападающих.

Мы все можем признать, что команда отдала все силы ради победы, поэтому я недоволен результатом, но не игрой», – сказал тренер «россонери».