Фонсека о 0:0 с «Дженоа»: «Недоволен результатом, но не игрой. «Милану» не хватило только гола. У нас хорошие нападающие»
«Мы хорош играли, много создали. Футболисты хотели победить и играли как команда, но единственное, чего нам не хватило, – гола.
Мы провели много времени в штрафной соперника, но нам не хватило качества в завершении. В целом настрой был хороший, агрессивный.
Сегодня я увидел нужный уровень решимости. Дело не в уверенности, не хватало завершения и качества – только этого.
Думаю, у нас хорошие нападающие. Абрахам не смог сыграть во втором тайме из-за ушиба, Мората не тренировался всю неделю. Люди говорят о нападающих, но нам также не хватало качества в кроссах и завершающих пасах. Я полностью верю в наших нападающих.
Мы все можем признать, что команда отдала все силы ради победы, поэтому я недоволен результатом, но не игрой», – сказал тренер «россонери».
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