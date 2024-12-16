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Рюдигер посмеялся над 0:1 «Барсы» от «Леганеса». Реакция защитника «Реала» попала на видео во время мероприятия Red Bull

Антонио Рюдигер посмеялся над поражением «Барселоны» от «Леганеса».

В субботу «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3), в воскресенье «блауграна» дома проиграла «Леганесу» в 17-м туре Ла Лиги.

Защитник «Мадрида», присутствующий вчера на мероприятии Red Bull, бурно отреагировал на результат каталонцев.

В соцсетях завирусилось видео, на котором он показывает результат матча «Барсы» на своем телефоне и смеется, не веря своим глазам.

«Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне

«Барса» впервые проиграла «Леганесу» дома. Ранее было 7 побед и поражение в гостях

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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