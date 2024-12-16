Олег Иванов о спаде «Зенита»: «Есть набор профессионалов, но нет своего Горлуковича – того, кто может ударить кулаком по столу. Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?»

Олег Иванов высказался о причинах спада «Зенита».

Петербургский клуб проиграл последние два матча в Мир РПЛ и после 18 туров занимает в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

«Ничего удивительного. Когда выигрываешь титул за титулом, в какой-то момент все притупляется. В подсознании крепнет мысль: даже если по ходу матча что-то не получается — не беда, рано или поздно свое доберем.

Вспоминается давний разговор с Андреем Тихоновым. Я спросил: «Как же вам удавалось сохранять мотивацию в 90-е, когда из года в год завоевывали со «Спартаком » золотые медали?» Из ответа понял, что дело не только в спортивных амбициях и финансовых стимулах.

Главное, в том поколении были личности, которые могли завести команду, добавить ей куража парой-тройкой крепких фраз. Например, Пятницкий. Горлукович. Да тот же Тихонов. Ну и фактор Романцева срабатывал безотказно. Ребята не скрывали, что побаивались Олега Ивановича. Словом, рычагов хватало.

Нынешний «Зенит» — а он в России теперь такой же гегемон, как «Спартак» времен Романцева — устроен иначе. Все демократичнее. Куча легионеров из Южной Америки. Есть набор профессионалов, но нет человека, который может ударить кулаком по столу. Нет своего Горлуковича . Да и откуда ему взяться, когда полкоманды иностранцев?

Мне кажется, зимой «Зенит » ждет перезагрузка. Приедут два-три игрока хорошего уровня, а из легионеров кто-то отправится в аренду или вообще на выход», – написал в своей колонке хавбек «Рубина».