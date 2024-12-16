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Аморим о 2:1 в дерби с «Сити»: «Без двух голов разговор был бы другим, но не игра – «МЮ» заслужил победу»

Рубен Аморим доволен настроем игроков «МЮ» в матче с «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» победил в дерби (2:1) в 16-м туре АПЛ, уступая до 88-й минуты.

«Нам предстоит еще много работы, но это было очень важно для наших болельщиков. Без этих двух голов наш разговор был бы совсем другим, но игра была бы такой же.

Думаю, игроки проделали очень хорошую работу. Они были в игре все 90 минут, и это действительно важно. Считаю, что мы заслужили эту победу. Это был хороший день для нас.

Чувствовалось, что мы были близки к голу. Мы прибавили в скорости, чаще ускорялись. Мы здорово сдерживали Холанда и других игроков атаки «Сити».

Когда мы забили первый гол, ощущалось, что игроки хотели большего. Поздравляю их. Нам это было очень нужно», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Мегакамбэк «МЮ» в дерби: опрокинули «Сити», проигрывая к 88-й. Пеп в шоке от Диалло, да и мы тоже!

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoРубен Аморим
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
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