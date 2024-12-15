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  • Неймар: «Я очень доволен карьерой. Я играл в очень больших клубах, стал лучшим бомбардиром сборной. Мои дети увидят, что я был важен в истории Бразилии»
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Неймар: «Я очень доволен карьерой. Я играл в очень больших клубах, стал лучшим бомбардиром сборной. Мои дети увидят, что я был важен в истории Бразилии»

Неймар заявил, что доволен своей карьерой.

– Ты лучший бомбардир в истории «селесао», опередил короля Пеле. Это невероятное достижение. Мог ли маленький Неймар мечтать о таком достижении, или это было за пределами мечтаний?

– Реальность превзошла все мечты, которые у меня были в детстве. Когда я был маленьким, моей мечтой было играть за «Сантос» и сборную Бразилии. Но Бог дал мне гораздо больше.

Я очень доволен своей карьерой, я играл в очень больших клубах. И сегодня я лучший бомбардир в истории «селесао», я очень счастлив, что добился этого. Это была большая работа, я приложил большие усилия.

Я посвятил себя сборной. Творить историю для своей страны – это нечто великолепное, это честь. Думаю, мои дети увидят, что я был важен в истории моей страны, – сказал нападающий «Аль-Хилаля».

Неймар выступал за «Сантос», «Барселону» и «ПСЖ». Он забил 79 голов за сборную Бразилии, побив рекорд Пеле (77).

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
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