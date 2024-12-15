Кайл Уокер – регресс сезона. Почему так сдал кошмар Мбаппе и Винисиуса?

Ответы – в тексте Славы Палагина.

Если бы в футболе вручалось что-то вроде «Золотой малины», Кайл Уокер был бы одним из первых претендентов. Две новости этой недели подытоживают кризис, в который угодил игрок, еще недавно державший в страхе Винисиуса Жуниора, Килиана Мбаппе и добрую половину вингеров АПЛ.

Первая : «Манчестер Сити» выпускает официальное заявление в поддержку Уокера из-за многочисленных оскорблений болельщиков в соцсетях.

Вторая : в клубе непублично признают, что запоздали с перестройкой состава, а в пример приводится именно форма Кайла.

Масштаб катастрофы подчеркивает статистика. В этом сезоне «Сити» выиграл всего 2 матча из 10, в которых Уокер выходил на поле с первых минут (одна из них – над играющим в Чемпионшипе «Уотфордом»). Процент побед – ничтожные для топ-клуба 20%. При этом показатель резко возрастает для матчей, в которых Кайл не попадал в старт – 69%. Продвинутые метрики точно так же описывают картину. Уокер – главный вредитель в «Сити» прямо сейчас.

Подтверждение тезиса – табличка ниже. С Уокером на поле у «Сити» абсолютно худшая разница ожидаемых голов. Для сравнения подобрали партнеров с похожей пропорцией сыгранного времени – в районе 50%. Почему такая? Чтобы показать контраст и влияние исполнителей, которые не всегда выходят на поле.

Здесь нужно оговориться. В случае Уокера мы буквально имеем дело с загадкой про курицу и яйцо. Кайл начал стабильно выходить в основе только во время кризисной серии, в которую затянуло «Сити». Поэтому вопрос: что первичнее? Общее состояние команды, которое бьет в том числе по Уокеру, или форма Кайла, которая дополнительно усугубляет проблемы?

Ответ, вероятно, где-то посередине. Уокер точно не виновник, на которого можно списать весь провал, но в плане индивидуальных перфомансов Кайл абсолютно худший в команде.

Что же пошло не так?

Кажется, Уокер начал стареть

Главный двигатель карьеры Уокера – физика. В начале прошлого сезона Пеп отмечал:

«Меня совсем не удивляет его форма. В конце концов мы знакомы уже семь лет. Должен признать: у Кайла невероятная генетика. За это нужно благодарить его маму и папу. По себе знаю, какая это редкость. Кайл не только не проседает, а становится с возрастом лучше. С каждым годом глубже понимает игру, принимает лучшие решения на поле. Может провести полный матч за сборную, а спустя несколько дней отыграть 90 минут за нас. И оба – на высочайшем уровне».

Уокер и правда уникум. Согласно недавнему исследованию The Athletic, крайние защитники выходят на пик формы в 25 лет. Некоторые играют на топ-уровне до 29-30. Перешагнув за 30, постепенно скатываются. Уокер – редкое исключение. На момент похвалы Гвардиолы ему было 33. На контрасте можно привести траекторию Дэнни Роуза – одногодки Кайла, с которым они делили фланги в «Тоттенхэме» и вместе ездили на ЧМ в Россию. Роуз потерялся и уже больше трех лет не играет.

Отражение невероятной генетики Кайла – доступность. Уокер очень редко травмируется. В первых сезонах за «Сити» выбывал максимум на пару недель. Быстро восстанавливался и показывал топ-форму в режиме максимального напряжения. Проблемы наметились только в последние пару лет. За два сезона Уокер пропустил из-за травм 69 дней – больше, чем за все предыдущие в команде совокупно.

Еще одна беда – восстановление после турнира сборных. Обычно Кайл без проблем переносит этот этап. Иногда даже прерывает отпуск, чтобы помочь «Сити» на старте сезона. Евро-2024 – первый тревожный сигнал. После возвращения Уокер почти не тренировался с командой. В первых 10 матчах «Сити» поучаствовал только в четырех – абсолютный минимум после крупного турнира.

Самое удивительное, что Уокер не завершает карьеру в сборной. Дважды задумывался на рубеже 30 лет, но оба раза его отговаривал Гарет Саутгейт. Постарев, Кайл окончательно отбросил мысль. В недавнем интервью отмечал, что его вдохновляют примеры Пепе и Луки Модрича, которые продолжили играть за сборные на пятом десятке.

Как влияет на выступления попытка усидеть на двух стульях, могли убедиться по игре с «Тоттенхэмом» – пожалуй, худшей для Кайла в этом сезоне. Перед этим защитник провел два матча за сборную – причем оба раза выходил с первых минут.

Скорость больше не выручает Уокера

Непроходимость Кайла в защите – миф, который разошелся благодаря легендарным дуэлям с Винисиусом и Мбаппе. Уокер (как и все) подвержен ошибкам, но маскирует их через уникальную скорость. В этом одно из отличий от Трента Александра-Арнолда – конкурента Кайла в сборной. ТАА не так плох в защите, как кажется, но его ошибки слишком заметны – проиграв дуэль, выключается из эпизода, потому что не верит, что может догнать. Уокер за счет скорости способен, даже если изначально неверно выбрал позицию.

Скорость Кайла – не только бонус в индивидуальных дуэлях, но и важная деталь в планах Пепа. Фактически Уокер – последняя преграда на пути у соперника. Кайла специально оставляют последним на угловых, а в позиционных атаках используют как дополнительного защитника. Пару лет назад он объяснял: «То, как я играю за «Сити», радикально отличается от того, к чему я привык в других клубах. В «Тоттенхэме» моей задачей было подключаться к атакам в широкой позиции и пасовать в штрафную. В «Сити» я использую скорость, чтобы тушить контратаки. У Пепа я играю в более оборонительной роли».

Во время кризисной серии Уокер допускает ошибки разных типов, но самые настораживающие так или иначе связаны со скоростью. Наиболее яркие – проигранные дуэли 1-в-1. Уже мем – дуэль с Тимо Вернером из «Тоттенхэма». Эпизод не сильно повлиял на результат (вместо 0:3 стало 0:4), но поразил тем, что Уокер проиграл, даже имея форму перед соперником.

После матча Майкл Кокс из The Athletic пытался встать на защиту Уокера, объясняя, что Кайл провел полную игру, а Тимо за пару минут до гола выскочил на замену. Логика понятна, но в этом сезоне были и обратные случаи, когда даже свежий Уокер не мог совладать с быстрым оппонентом. Хороший пример – проигранная дуэль Адама Траоре спустя всего 6 минут после появления.

Вероятно, подобные эпизоды бьют по самооценке и уверенности. Есть сразу несколько тревожных сигналов, что Уокер больше не верит в скорость. Лучше всего это характеризует пассивность в защите. Нынешний сезон – худший для Кайла с точки зрения перехватов. Не решается рисковать, потому что боится, что не догонит.

Пассивность вредит не только команде (страдает прессинг), но и создает все новые и новые проблемы для самого Кайла. Из-за того, что больше не верит в скорость, держит все больше пространства между собой и соперником. Иногда это рушит офсайдную ловушку «Сити».

Второй тип проблем – из-за того, что Кайл не играет плотно, соперники получают лишние секунды и могут лучше подготовить навес. В штрафной у «Сити» тоже проблемы (слишком много травм у центральных защитников), но первопричина – объем верховых дуэлей. Уокер дополнительно увеличивает нагрузку.

Вина Пепа в кризисе Уокера тоже есть

Решения Гвардиолы добавляют проблем Кайлу. Их можно разбить на два типа – командные и индивидуальные.

В первой категории – привычка «Сити» буквально игнорировать правый фланг. Появилась в этом сезоне. Следствие – у Уокера просто нет помощника. Карта передач неплохо иллюстрирует картину. Вот так было у «Сити» в матче с «Борнмутом». Если что, у Кайла второй номер:

А вот так – против «Ливерпуля»:

В обоих случаях рядом с Кайлом никого – в отличие от левого фланга, где всегда пара. Это провоцирует две проблемы. Во-первых, ширину в атаке приходится создавать самому Уокеру. Эта роль не только подзабыта, но и требует гигантских усилий. Постаревший Кайл не тянет. Либо не успевает вернуться, либо тратит слишком много сил, которых потом не хватает в затяжной обороне.

Во-вторых, сдерживать контратаку приходится в одиночку. Партнер мог бы притормозить ее и решить половину задачи. Со второй половиной может разобраться даже постаревший Уокер. Не получая поддержки, вынужден разрываться.

В некоторых матчах Пеп пытался придумать оригинальное решение. Рядом с Кайлом выставлял Рико Льюиса. В таком случае уязвимый фланг патрулируют сразу два правых защитника. Попытка засчитана, но не помогла даже она. Сказывается отсутствие опыта (никогда не играли вместе) и атакующих качеств (не могут решить, кто отвечает за ширину).

Индивидуальные инструкции – задачи, которыми штаб Пепа наделяет Уокера на угловых. «Сити» пропустил после них только 2 мяча в АПЛ (еще меньше – только у «Брентфорда»), но что показательно – оба раза из-под Кайла. Самый явный случай подстройки – попытка приставить Уокера к Габриэлу из «Арсенала».

Скажем прямо: с бразильцем не может совладать половина АПЛ, не помогает даже двойная опека. Но Уокер в нынешней форме – едва ли лучшее решение. Кайл честно пытался и даже подключил темные искусства (провоцировал и хлопал по плечу перед подачей), но в итоге все равно упустил.

Соперники тоже почуяли кровь

Еще один фактор, который влияет на форму Уокера, – адаптации соперников по АПЛ. При подготовке учитывают несколько условий: не только проблемы самого Кайла, но и тот факт, что с его фланга «Сити» вообще не создает остроты.

Косвенное выражение – частота, с которой Уокеру приходится вступать в отбор. Тут у Кайла не просто рекордные показатели по карьере. 2,53 эпизода за матч – это в два раза больше, чем предыдущий пиковый результат. Вот настолько чаще Уокера проверяют соперники.

Какие варианты используют конкуренты? Есть совсем бесцеремонные. Пример – план «Тоттенхэма». Команда Постекоглу направила через фланг Кайла 51% атак. Немыслимые цифры, если сравнивать со средним показателем «шпор» по сезону (всего 37%). Выход Джеймса Мэддисона в основе – вероятно, тоже был связан с планом Постекоглу. Англичанин обитает в ближней к Уокеру зоне.

Чуть более тонкий подход продемонстрировал «Брайтон». Фабиан Хюрцелер влиял на игру заменами. В первом тайме проблемы Уокеру создавала пара Эступиньян – Митома. На заключительный отрезок фланг дополнительно нагрузили Жоау Педру. Бразилец не только давил на зону Уокера, но и стал героем камбэка, сделав 1+1.

Импотенцией «Сити» на правом фланге воспользовался «Борнмут» Андони Ираолы. Испанец перевел на край Уокера своего лучшего игрока Антуана Семеньо. Объяснение – чтобы Семеньо не тратил лишнюю энергию на оборону. Она пригодилась ганцу в эпизоде с победным голом.

Результат подстроек – практически замкнутый круг для Уокера. Соперники видят в нем мишень из-за потери скорости < переносят игру на его фланг < даже если Кайл справляется с большинством эпизодов, провалы неизбежны из-за объема атак.

Что же делать «Сити», Пепу и Уокеру?

Напрашивается логичный вопрос: почему Уокер все еще в основе?

Логичный ответ: других защитников у Пепа для вас нет.

Объясняя кризис «Сити», каталонец часто приводит травмы как ключевую причину. Они в первую очередь ударили по центральным защитникам с опытом игры на фланге. От этого страдает и сам Кайл. Во-первых, приходится играть без замен – большая нагрузка для 34-летнего игрока с пропущенной предсезонкой. Во-вторых, нет сыгранности в четверке и химии с ближним партнером по обороне – они постоянно меняются.

Кажется, следующий шаг напрямую зависит от здоровья защитников. Если вернутся, «Сити» едва ли выйдет на рынок зимой. Опыт игры справа есть сразу у двух отсутствующих – речь про Джона Стоунза и Мануэля Аканджи. Они делили фланг весной-2023, когда «Сити» шел к треблу.

Если ни один не поправится, тогда не исключен трансфер. Если не в зимнее окно, то уж точно летом. Прямо сейчас «Сити» в странной ситуации. С одной стороны, на позицию правого защитника претендуют сразу два игрока. С другой, один из них еще не созрел (Рико Льюис), а другой уже перезрел (Кайл Уокер).

«Сити» ждет перестройка – уже зимой. Пепу не хватает футболистов

Фото: Gettyimages /Matt McNulty, Naomi Baker, Michael Regan; Xinhua/Li Ga/Global Look Press