У «Ман Сити» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на 9 очков, у команды Слота игра в запасе
«Манчестер Сити» одержал лишь одну победу в 7 последних матчах АПЛ.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) в домашнем матче 16-го тура, пропустив на 88-й и 90-й минутах.
«Манчестер Сити» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ. На этом отрезке «горожане» также обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
После 16 туров «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 9 очков при матче в запасе у мерсисайдцев. В следующем туре «горожане» сыграют с «Астон Виллой».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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