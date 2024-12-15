У «Ман Сити» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на 9 очков, у команды Слота игра в запасе

«Манчестер Сити» одержал лишь одну победу в 7 последних матчах АПЛ.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Манчестер Юнайтед » (1:2) в домашнем матче 16-го тура, пропустив на 88-й и 90-й минутах.

«Манчестер Сити» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ . На этом отрезке «горожане» также обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

После 16 туров «Манчестер Сити » занимает 5-е место в таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля » на 9 очков при матче в запасе у мерсисайдцев. В следующем туре «горожане» сыграют с «Астон Виллой».