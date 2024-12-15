  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Ман Сити» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на 9 очков, у команды Слота игра в запасе
17

У «Ман Сити» 1 победа в 7 последних матчах АПЛ. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на 9 очков, у команды Слота игра в запасе

«Манчестер Сити» одержал лишь одну победу в 7 последних матчах АПЛ.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) в домашнем матче 16-го тура, пропустив на 88-й и 90-й минутах.

«Манчестер Сити» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ. На этом отрезке «горожане» также обыграли «Ноттингем Форест» (3:0) и сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

После 16 туров «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 9 очков при матче в запасе у мерсисайдцев. В следующем туре «горожане» сыграют с «Астон Виллой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Барселона» – «Леганес». Ямаль, Левандовски, Ольмо играют. Онлайн-трансляция
145 минут назадLive
В отпуск футболисты РПЛ едут налегке. А как они готовятся к матчам?
6 минут назадСпецпроект
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Леганесом», «Атлетико» победил «Хетафе», «Сосьедад» Захаряна и «Лас-Пальмас» не забили
2226 минут назадLive
Бернарду об 1:2 с «МЮ»: «Сити» заслужил это – в конце мы играли как 15-летние. Дело не в удаче, а в принимаемых решениях»
514 минут назад
«Оскар достается…» Хейлунд стихотворением высмеял Уокера за падение после стычки с ним
1517 минут назадФото
Чемпионат Италии. «Милан» против «Дженоа», «Рома» уступила «Комо», «Болонья» победила «Фиорентину»
6920 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова принимает «Лион», «Гавр» Кузяева разгромлен «Страсбуром», «Брест» забил 4 гола «Нанту»
1721 минуту назадLive
Гвардиола после 1:2 с «МЮ»: «Оправданий нет. Я недостаточно хорош. Я должен находить решения, но не сделал этого»
5932 минуты назад
Аморим о победе над «Сити» в концовке: «Невероятно. Думаю, «МЮ» это заслужил. Случился Ферги-тайм, произошла магия»
3647 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ман Сити», «Челси» играет с «Брентфордом», «Тоттенхэм» в гостях у «Саутгемптона»
952сегодня, 19:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Лион». 2:0 – Дембеле и Витинья забили к 14-й. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Онана выложил фото, где он облокотился на согнутого Бернарду после победы «МЮ» над «Сити»
19 минут назадФото
«Челси» – «Брентфорд». 1:0 – Кукурелья забил на 43-й. Онлайн-трансляция
2020 минут назадLive
«Милан» – «Дженоа». Леау, Либерали, Чуквуэзе, Абрахам играют. Онлайн-трансляция
421 минуту назадLive
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». 2:1 – Шешко, Браун и Опенда забили. Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
Диалло о 2:1 с «Сити»: «МЮ» показал, что может выиграть любой матч»
428 минут назад
Фоден об 1:2 с «МЮ»: «Сити» контролировал игру на 100%. Можно пропустить один гол, но второй сразу – недопустимо. Кажется, что дело в психологии, нужно выбраться из этого состояния»
1942 минуты назад
Шапи получил красную на 96-й минуте с «Пансерраикосом» – после замены. «Арис» победил и поднялся на 3-е место в чемпионате Греции
349 минут назадВидео
Бруну после 2:1 с «Ман Сити»: «Диалло великолепен, в такой форме его невозможно остановить»
552 минуты назад
Сафонов остался в запасе на 4-й матч «ПСЖ» после ошибки с «Баварией». У Доннаруммы 2 игры на ноль подряд
1054 минуты назад
Рекомендуем