Сафонов остался в запасе на 4-й матч «ПСЖ» после ошибки с «Баварией». У Доннаруммы 2 игры на ноль подряд

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» четверты раз подряд.

Джанлуиджи Доннарумма выйдет в основе парижан на матч Лиги 1 с «Лионом ».

Российский голкипер не выходит на после после результативной ошибки в матче с «Баварией» (0:1) – ранее он пропустил игры с «Нантом» (1:1), «Осером» (0:0) и «Ред Буллом» (3:0).

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.