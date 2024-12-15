Пеп помахал рукой и улыбнулся в камеру в конце 1-го тайма дерби с «МЮ». «Сити» ушел на перерыв при счете 1:0
Пеп Гвардиола ушел на перерыв в манчестерском дерби в хорошем настроении.
«Сити» принимает «МЮ» в 16-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Единственный пока гол забил Йошко Гвардиол на 36-й минуте.
В конце первого тайма режиссер трансляции крупно выхватил главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу. Каталонец улыбаясь помахал в камеру.
Напомним, что ранее Пеп поведал о своих проблемах: «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок».
Фото: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер АПЛ
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