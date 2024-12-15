Пеп помахал рукой и улыбнулся в камеру в конце 1-го тайма дерби с «МЮ». «Сити» ушел на перерыв при счете 1:0

Пеп Гвардиола ушел на перерыв в манчестерском дерби в хорошем настроении.

«Сити » принимает «МЮ » в 16-м туре АПЛ (1:0, второй тайм). Единственный пока гол забил Йошко Гвардиол на 36-й минуте.

В конце первого тайма режиссер трансляции крупно выхватил главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолу . Каталонец улыбаясь помахал в камеру.

Напомним, что ранее Пеп поведал о своих проблемах : «Я плохо сплю, у меня проблемы с пищеварением, кожей. Бывают плохие дни, я много лажаю, нервничаю, иногда теряю рассудок».

Фото: кадр из трансляции Viaplay