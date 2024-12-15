Тэйлор не дал пенальти в ворота «Ман Сити» после падения Хейлунда в борьбе с Диашем. ВАР согласен: «Нормальный контакт»
«МЮ не получил пенальти после падения Расмуса Хейлунда в штрафной «Сити».
На 64-й минуте манчестерского дерби в АПЛ нападающий «Манчестер Юнайтед» упал в штрафной «Манчестер Сити» после контакта с защитником Рубеном Диашем. Португалец выставил ногу перед соперником, пытаясь дотянуться до мяча.
Фото: скриншот трансляции beIN Sports
Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не усмотрел нарушения в этом эпизоде. ВАР поддержал решение судьи.
«Решение судьи не назначать пенальти в моменте с Хейлундо и Диашем было проверено и подтверждено ВАР, посчитавшим, что это был нормальный контакт», – говорится в аккаунте АПЛ в X.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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