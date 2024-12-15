Тэйлор не дал пенальти в ворота «Ман Сити» после падения Хейлунда в борьбе с Диашем. ВАР согласен: «Нормальный контакт»

«МЮ не получил пенальти после падения Расмуса Хейлунда в штрафной «Сити».

На 64-й минуте манчестерского дерби в АПЛ нападающий «Манчестер Юнайтед » упал в штрафной «Манчестер Сити» после контакта с защитником Рубеном Диашем . Португалец выставил ногу перед соперником, пытаясь дотянуться до мяча.

Фото: скриншот трансляции beIN Sports

Главный арбитр матча Энтони Тэйлор не усмотрел нарушения в этом эпизоде. ВАР поддержал решение судьи.

«Решение судьи не назначать пенальти в моменте с Хейлундо и Диашем было проверено и подтверждено ВАР, посчитавшим, что это был нормальный контакт», – говорится в аккаунте АПЛ в X.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити » – «Манчестер Юнайтед» (1:0, второй тайм).