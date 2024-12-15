«Больше чем тренер». Фанаты «Ман Сити» вывесили баннер в честь Гвардиолы перед дерби с «МЮ»

Фанаты «Манчестер Сити» посвятили Пепу Гвардиоле баннер на дерби с «МЮ».

Команды встречаются на «Этихад Стэдиум» в рамках 16-го тура АПЛ (1:0, второй тайм).

Перед стартовым свистком болельщики «Манчестер Сити » развернули баннер с изображением Гвардиолы и надписью на каталанском языке: «Гвардиола . Больше чем тренер».

Фраза отсылает к слогану «Барселоны»: «Больше чем клуб».

Фото: x.com/premierleague

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