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Евгений Рылов: «Что по телевизору показывают, то люди и будут считать популярным видом спорта. О плавании говорят, только когда проходит чемпионат мира или Европы»

Евгений Рылов считает, что популярность видов спорта обусловлена ТВ-трансляциями.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).

«Что по телевизору показывают, то люди и будут считать популярным видом спорта. Даже на «Матч ТВ» перед чемпионатом мира по плаванию рассказывают про нового тренера какого‑то хоккейного клуба. Такова реальность.

Можно посмотреть количество подписчиков тематических пабликов по хоккею и плаванию, думаю, все понятно. О плавании говорят только тогда, когда проходит чемпионат мира или чемпионат Европы. А так – всегда хоккей и футбол», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Рылов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Рылов
logoсборная России
плавание
телевидение
чемпионат мира на короткой воде
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