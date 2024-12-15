Радио «Зенит» удалило интервью Орлова о договорных матчах в российском футболе

Интервью Геннадия Орлова про договорные матчи было удалено.

В пятницу, 13 декабря, журналист и комментатор в эфире радио «Зенит» заявил : «Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария – там руководители нередко договаривались между собой, тренеры исполняли миссию. Я точно знаю».

На следующий день Орлов объяснил свои слова: «Меня неправильно поняли, фразы вырваны из контекста. Сейчас договорняков в нашем футболе нет. Как ты скажешь легионеру не выигрывать?»

Изначально выпуск передачи «Экспертиза» был опубликован на сайте радио и на странице во «ВКонтакте». При попытке открыть видео в соцсети теперь появляется сообщение: «Видеозапись недоступна, так как была удалена».

Также запись пропала с сайта радио «Зенит».

В то же время анонс передачи остался в телеграм-канале радио.