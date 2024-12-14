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Геннадий Орлов: «Я ничего плохого про Красножана не сказал. Наоборот! Обидно, что Смородская его уволила»

Геннадий Орлов пояснил свои слова про Юрия Красножана.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший тренер «Локомотива» Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.

«Многие зацепились за мои слова про Красножана? Послушайте, я ничего плохого про него не говорил! Мне очень обидно за него. Смородская его незаслуженно выгнала. Просто ей что-то про него там рассказали...

Но если что-то и было у него в Нальчике когда-то, то это могло идти не от него, а от его патрона. Но это лишь догадки... Отсюда и мой пассаж про республики. А Смородской что-то там наговорили», — сказал комментатор.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoЮрий Красножан
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoОльга Смородская
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