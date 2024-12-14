Геннадий Орлов: «Я ничего плохого про Красножана не сказал. Наоборот! Обидно, что Смородская его уволила»

Геннадий Орлов пояснил свои слова про Юрия Красножана.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил , что бывший тренер «Локомотива» Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.

«Многие зацепились за мои слова про Красножана? Послушайте, я ничего плохого про него не говорил! Мне очень обидно за него. Смородская его незаслуженно выгнала. Просто ей что-то про него там рассказали...

Но если что-то и было у него в Нальчике когда-то, то это могло идти не от него, а от его патрона. Но это лишь догадки... Отсюда и мой пассаж про республики. А Смородской что-то там наговорили», — сказал комментатор.