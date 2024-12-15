Киммих про 1:2 с «Майнцем»: «Бавария» не получает победы даром. Ни одно набранное очко не было везением»
Йозуа Киммих высказался после поражения «Баварии» (1:2) в Бундеслиге от «Майнца».
«Мы увидели, что ничего не достается даром. Ни одно набранное нами очко не было везением. Мы должны осознавать, что для всего нужно работать. Мы не получаем победы даром.
Мы не очень хорошо владели мячом и допустили несколько ошибок. В результате много чего произошло вокруг нашей штрафной. Теперь все должны быть уверены, что в пятницу они будут на высочайшем уровне. «Лейпцигу» предстоит сразиться с очень сильной «Баварией», – сказал хавбек мюнхенцев.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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