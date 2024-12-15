Юран негативно высказался о натурализации легионеров: «В РФ около 150 млн человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнем натурализовывать?»
Сергей Юран негативно высказался о натурализации легионеров.
– Осенью Дуглас Сантос получил российский паспорт. Кому из легионеров РПЛ можно следующему предложить гражданство РФ?
– Не только футболисты хотят наш паспорт. Приезжают люди из-за границы и хотят жить в России. Нужно у самих футболистов, хоккеистов или баскетболистов спрашивать, хочет он этого или нет. Зачем привязывать спортивную составляющую. Дуглас Сантос сам хотел.
В нашей стране проживает около 150 миллионов человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнем натурализовывать. Наверное, это неправильно. Я много раз высказывался, что мы должны уделять внимание своей молодежи, детским школам, – сказал бывший главный тренер «Пари НН».
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