Сергей Юран: «Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и сделал передач. Это говорит об уровне»

Сергей Юран сопоставил Алексея Батракова и Манфреда Угальде.

Нападающий «Спартака » забил 15 голов в нынешнем сезоне и является лучшим бомбардиром Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива » забил 10 мячей и идет на второй строчке по этому показателю.

«Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне.

Для меня он лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.