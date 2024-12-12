Сергей Юран: «Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и сделал передач. Это говорит об уровне»
Сергей Юран сопоставил Алексея Батракова и Манфреда Угальде.
Нападающий «Спартака» забил 15 голов в нынешнем сезоне и является лучшим бомбардиром Мир РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» забил 10 мячей и идет на второй строчке по этому показателю.
«Мне Батраков больше Угальде понравился. Посмотрите, сколько он забил и отдал передач. Это говорит об уровне.
Для меня он лучше. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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