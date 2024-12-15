«Ювентус» выиграл 1 из 6 последних матчей – с «Ман Сити» в ЛЧ. Команда Мотты идет без поражений в Серии А: 6 побед, 10 ничьих
«Ювентус» избежал первого поражения в чемпионате Италии на последней минуте.
Команда Тиаго Мотты в 16-м туре уступала «Венеции» со счетом 1:2 на своем поле, однако благодаря голу Душана Влаховича с пенальти в добавленное время сумела спастись.
Теперь на счету туринцев 6 побед и 10 ничьих с начала чемпионата.
При этом в последних шести матчах во всех турнирах туринцы одержали только одну победу – над «Манчестер Сити» (2:0) 11 декабря. В остальных «Ювентус» разделил очки с соперниками.
17 декабря «бьянконери» примут «Кальяри» в рамках Кубка Италии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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