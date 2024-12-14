Только «ПСЖ» и «Ювентус» не проигрывали в топ-чемпионатах. «Бавария» сегодня впервые уступила
В пяти сильнейших чемпионатах осталось всего два клуба без поражений.
«Бавария», до сегодняшнего дня не проигрывавшая в текущем сезоне Бундеслиги, в гостях уступила «Майнцу» – 1:2.
Без поражений на данный момент остаются только «Ювентус» и «ПСЖ». На счету туринцев 6 побед и 9 ничьих в Серии А, у парижан – 10 побед и 4 ничьих в Лиге 1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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