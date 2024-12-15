Беллингем забил за «Реал» в 6 турах Ла Лиги подряд. Последним это делал Бензема в 2016-м, до него – Роналду

Джуд Беллингем забил в шестом матче чемпионата Испании подряд.

Полузащитник «Реала» сравнял счет на 45-й минуте матча с «Райо Вальекано » в 17-м туре. Ассистировал ему Родриго .

Ранее англичанин поразил ворота «Осасуны», «Леганеса», «Хетафе», «Атлетика» и «Жироны».

Последним футболистом с такой серией в составе «Реала» был Карим Бензема. Он забил в шести играх кряду в 2016-м. До него подобное удавалось Криштиану Роналду (в 2014-м).