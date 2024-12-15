Беллингем забил за «Реал» в 6 турах Ла Лиги подряд. Последним это делал Бензема в 2016-м, до него – Роналду
Джуд Беллингем забил в шестом матче чемпионата Испании подряд.
Полузащитник «Реала» сравнял счет на 45-й минуте матча с «Райо Вальекано» в 17-м туре. Ассистировал ему Родриго.
Ранее англичанин поразил ворота «Осасуны», «Леганеса», «Хетафе», «Атлетика» и «Жироны».
Последним футболистом с такой серией в составе «Реала» был Карим Бензема. Он забил в шести играх кряду в 2016-м. До него подобное удавалось Криштиану Роналду (в 2014-м).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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