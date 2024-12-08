У Гюлера первый гол в сезоне за «Реал» – в 17-м матче
Арда Гюлер забил первый гол за «Реал» в текущем сезоне.
Команда под руководством Карло Анчелотти обыграла «Жирону» (3:0) в выездном матче 16-го тура Ла Лиги.
Хавбек «Реала» Арда Гюлер отметился голом в этом матче. Он впервые забил за мадридский клуб в сезоне. Это 17-й матч турецкого полузащитника за «Мадрид» во всех турнирах.
Ранее 19-летний хавбек сделал ассист в матче против «Леганеса» в 14-м туре Ла Лиги (3:0).
Гюлер набирал очки только в играх за сборную Турции – 1+1 в 6 матчах. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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