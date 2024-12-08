У Гюлера первый гол в сезоне за «Реал» – в 17-м матче

Арда Гюлер забил первый гол за «Реал» в текущем сезоне.

Команда под руководством Карло Анчелотти обыграла «Жирону» (3:0) в выездном матче 16-го тура Ла Лиги.

Хавбек «Реала » Арда Гюлер отметился голом в этом матче. Он впервые забил за мадридский клуб в сезоне. Это 17-й матч турецкого полузащитника за «Мадрид» во всех турнирах.

Ранее 19-летний хавбек сделал ассист в матче против «Леганеса» в 14-м туре Ла Лиги (3:0).

Гюлер набирал очки только в играх за сборную Турции – 1+1 в 6 матчах. С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь .