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Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии GiveMeSport. Беллингем – 2-й, Виртц – 4-й, Эндрик и Гюлер выше Гави

Ламин Ямаль возглавил список лучших молодых футболистов мира.

GiveMeSport составил рейтинг сильнейших игроков, возраст которых не превышает 21 года. Вингер «Барселоны» занял в нем первую строчку.

В топ-10 включены:

1. Ламин Ямаль, «Барселона».

2. Джуд Беллингем, «Реал».

3. Джамал Мусиала, «Бавария».

4. Флориан Виртц, «Байер».

5. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед».

6. Эндрик, «Реал».

7. Хави Симонс, «Лейпциг».

8. Арда Гюлер, «Реал».

9. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

10. Гави, «Барселона».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoЛамин Ямаль
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logoМанчестер Юнайтед
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logoлига 1 Франция
logoРеал Мадрид
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logoФлориан Виртц
logoКобби Майну
logoДжуд Беллингем
logoУоррен Заир-Эмери
logoБарселона
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