Ямаль – лучший молодой игрок мира по версии GiveMeSport. Беллингем – 2-й, Виртц – 4-й, Эндрик и Гюлер выше Гави

Ламин Ямаль возглавил список лучших молодых футболистов мира.

GiveMeSport составил рейтинг сильнейших игроков, возраст которых не превышает 21 года. Вингер «Барселоны» занял в нем первую строчку.

В топ-10 включены:

1. Ламин Ямаль , «Барселона».

2. Джуд Беллингем , «Реал».

3. Джамал Мусиала , «Бавария ».

4. Флориан Виртц, «Байер».

5. Кобби Майну, «Манчестер Юнайтед ».

6. Эндрик, «Реал».

7. Хави Симонс, «Лейпциг».

8. Арда Гюлер, «Реал».

9. Уоррен Заир-Эмери, «ПСЖ».

10. Гави, «Барселона».