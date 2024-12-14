«ПСЖ» и Энрике продлили контракт до 2027-го в октябре и хотели сообщить в ноябре, но из-за неудачных результатов отложили объявление (As)

Луис Энрике поставил подпись под новым контрактом.

As сообщает, что главный тренер «ПСЖ » еще в октябре продлил договор с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

Парижане надеялись объявить об этом в ноябре, однако неудачные результаты вынудили их отложить публикацию официального сообщения. Отмечается, что «ПСЖ» хочет дождаться подходящего момента, а сейчас сосредоточен на спортивных вопросах.

Подчеркивается, что Энрике счастлив в Париже, а клуб надеется, что испанец исправит ситуацию в Лиге чемпионов (25-е место после 6 игр).