«ПСЖ» и Энрике продлили контракт до 2027-го в октябре и хотели сообщить в ноябре, но из-за неудачных результатов отложили объявление (As)
Луис Энрике поставил подпись под новым контрактом.
As сообщает, что главный тренер «ПСЖ» еще в октябре продлил договор с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
Парижане надеялись объявить об этом в ноябре, однако неудачные результаты вынудили их отложить публикацию официального сообщения. Отмечается, что «ПСЖ» хочет дождаться подходящего момента, а сейчас сосредоточен на спортивных вопросах.
Подчеркивается, что Энрике счастлив в Париже, а клуб надеется, что испанец исправит ситуацию в Лиге чемпионов (25-е место после 6 игр).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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