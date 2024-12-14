Энрике о «ПСЖ»: «Вы критикуете, но это мой лучший сезон по статистике. Журналисты говорили, что у нас даже не лучшая команда во Франции. Я вижу только позитив»

Луис Энрике считает этот сезон своим лучшим, несмотря на критику.

«ПСЖ » лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка в 14 матчах.

«По статистике этот сезон – мой лучший в карьере тренера. Вы критикуете, но это мой лучший сезон с точки зрения цифр. По тому, сколько мы создаем моментов и сколько позволяем создавать соперника, это лучший результат.

Тем не менее у меня были и более успешные сезоны. Сколько бы негатива не было с начала сезона, я вижу только позитив.

Много журналистов говорили, что у нас даже нет лучшая команда во Франции. Постепенно все становится на свои места. Я очень доволен этим сезоном.

Мы не зависим от какого-то конкретного футболиста – только от действий команды. И я вижу, что игроки с каждым днем становятся лучше. Это путь.

Сколько времени потребуется, чтобы победить, я не знаю. Но это меня не беспокоит. У меня есть уверенность. Мы будем постоянно расти», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .