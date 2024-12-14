Энрике о «ПСЖ»: «Вы критикуете, но это мой лучший сезон по статистике. Журналисты говорили, что у нас даже не лучшая команда во Франции. Я вижу только позитив»
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 34 очка в 14 матчах.
«По статистике этот сезон – мой лучший в карьере тренера. Вы критикуете, но это мой лучший сезон с точки зрения цифр. По тому, сколько мы создаем моментов и сколько позволяем создавать соперника, это лучший результат.
Тем не менее у меня были и более успешные сезоны. Сколько бы негатива не было с начала сезона, я вижу только позитив.
Много журналистов говорили, что у нас даже нет лучшая команда во Франции. Постепенно все становится на свои места. Я очень доволен этим сезоном.
Мы не зависим от какого-то конкретного футболиста – только от действий команды. И я вижу, что игроки с каждым днем становятся лучше. Это путь.
Сколько времени потребуется, чтобы победить, я не знаю. Но это меня не беспокоит. У меня есть уверенность. Мы будем постоянно расти», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий