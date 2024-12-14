Энрике о Дембеле: «У меня одинаковые отношения со всеми игроками. Я им не отец, брат или кореш, я тренер и принимаю те решения, которые считаю лучшими для команды»
Луис Энрике высказался о своих отношениях с Усманом Дембеле.
Ранее сообщалось, что у главного тренера «ПСЖ» натянутые отношения с Дембеле. Энрике недоволен дисциплиной игрока, а Усману не нравится тактика.
«У меня одинаковые отношения со всеми игроками. Я тренер. Я им не отец, брат или кореш.
Я должен принимать решения, и у меня нет никаких проблем с этим – я принимаю те решения, которые считаю лучшими для своей команды.
Это означает выводить всех из зоны комфорта, как тех, кто играет больше, так и тех, кто играет меньше. Я всегда так делал в своей карьере и не собираюсь менять подход», – сказал Энрике.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
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