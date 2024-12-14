Морган об «Арсенале»: «Хавертц и Жезус не выиграют нам АПЛ. Ради бога, купите гребаного нападающего, который сможет это сделать»

Пирс Морган умоляет «Арсенал» купить нападающего.

«Канониры» сыграли вничью с «Эвертоном » (0:0) в 16-м туре АПЛ .

«Хавертц и Жезус не выиграют нам лигу. Ради бога, купите уже гребаного нападающего, который сможет это сделать», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган.