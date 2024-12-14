Артета о 0:0 с «Эвертоном»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победу. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара»

Микель Артета разочарован ничьей «Арсенала» с «Эвертоном» (0:0) в АПЛ.

«Разочарованы тем, что не смогли выиграть этот матч. Мы полностью заслуживали победы.

Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара. Мы доминировали в игре, но не смогли забить, когда у нас были отличные моменты».

О том, что у «Эвертона» был более длительный перерыв между играми

«Это не имеет значения. Посмотрите на интенсивность, которую мы показали во втором тайме.

[Это огорчает] особенно, когда мы не допускаем ни одного момента у своих ворот и так сильно доминируем в игре», – сказал главный тренер «Арсенала » в интервью Sky Sports.