Артета о 0:0 с «Эвертоном»: «Арсенал» доминировал и заслуживал победу. Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара»
Микель Артета разочарован ничьей «Арсенала» с «Эвертоном» (0:0) в АПЛ.
«Разочарованы тем, что не смогли выиграть этот матч. Мы полностью заслуживали победы.
Мы не позволили сопернику нанести ни одного удара. Мы доминировали в игре, но не смогли забить, когда у нас были отличные моменты».
О том, что у «Эвертона» был более длительный перерыв между играми
«Это не имеет значения. Посмотрите на интенсивность, которую мы показали во втором тайме.
[Это огорчает] особенно, когда мы не допускаем ни одного момента у своих ворот и так сильно доминируем в игре», – сказал главный тренер «Арсенала» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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