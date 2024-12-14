Артета допустил сокращение длительности матчей: «Развитие футбола будет связано с новыми правилами. Состав имеет решающее значение»

Микель Артета допустил сокращение длительности футбольных матчей.

Главный тренер «Арсенала » прокомментировал предложение сократить длительность матчей, чтобы избежать травм на фоне увеличившегося количества игр.

«Это вариант. Изменился формат Лиги чемпионов, чтобы играть больше матчей как дома, так и на выезде, поэтому, как я думаю, это возможно.

Развитие футбола в дальнейшем будет тесно связано с новыми правилами и регламентами.

Фактор состава будет иметь решающее значение с учетом количества матчей, которое необходимо сыграть», – заявил испанский специалист.