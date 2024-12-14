Артета допустил сокращение длительности матчей: «Развитие футбола будет связано с новыми правилами. Состав имеет решающее значение»
Микель Артета допустил сокращение длительности футбольных матчей.
Главный тренер «Арсенала» прокомментировал предложение сократить длительность матчей, чтобы избежать травм на фоне увеличившегося количества игр.
«Это вариант. Изменился формат Лиги чемпионов, чтобы играть больше матчей как дома, так и на выезде, поэтому, как я думаю, это возможно.
Развитие футбола в дальнейшем будет тесно связано с новыми правилами и регламентами.
Фактор состава будет иметь решающее значение с учетом количества матчей, которое необходимо сыграть», – заявил испанский специалист.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mirror
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