  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» готов заплатить 10 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли и может списать долг в 1,5 млн за Вандерсона
10

«Краснодар» готов заплатить 10 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли и может списать долг в 1,5 млн за Вандерсона

«Краснодар» сделал третье предложение по вингеру «Интернасьонала» Уэсли.

По информации GZH, «быки» увеличили предложение до 10 миллионов евро за 25-летнего игрока, а также рассматривают возможность списания оставшегося долга, который «Интернасьонал» должен выплатить за покупку Вандерсона в 2022 году.

Сообщается, что предложенная сумма привлекает бразильский клуб, который находится в сложной финансовой ситуации. 

В декабре 2022 года «Интернасьонал» приобрел Вандерсона у «Краснодара» за 4,5 миллиона евро. В рамках сделки клуб согласился на поэтапную оплату, разделив ее на шесть платежей по 750 тысяч евро раз в полгода. Последние два платежа на 1,5 миллиона евро в сумме должны быть сделаны в 2025 году.

Напомним, первое предложение «Краснодара» за Уэсли составляло 8 миллионов евро. Второе увеличилось до 9,5 миллиона евро. В свою очередь, бразильцы настаивали на сумме в 10 млн евро.

Отмечается, что «Интернасьонал» владеет 50% прав на футболиста. Другая половина принадлежит «Палмейрасу».

В 48 матчах за клуб Уэсли забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он лучший бомбардир команды.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: GZH
logoКраснодар
logoИнтернасьонал
logoВандерсон
деньги
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoПалмейрас
возможные трансферы
logoВесли Силва
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» до 9,5 млн евро увеличил предложение за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба, его оценивают в 10 млн (Globo Esporte)
1012 декабря, 21:52
«Краснодар» предложил 8 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли. Бразилец – лучший бомбардир клуба (Globo Esporte)
475 декабря, 21:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Фулхэмом», «Арсенал» и «Эвертон» не забили, «Ньюкасл» разгромил «Лестер»
3328 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Бавария» проиграла «Майнцу», «Байер» победил «Аугсбург», «Санкт-Паули» против «Вердера»
269 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Райо», «Севилья» против «Сельты», «Жирона» уступила «Мальорке»
239 минут назадLive
«Ливерпуль» не проигрывает три месяца: 16 побед и 3 ничьих. «Красные» потеряли очки в двух турах АПЛ подряд
2335 минут назад
«Ливерпуль» – «Фулхэм» – 2:2. Жота сравнял на 86-й, у Робинсона 2 ассиста, Робертсона удалили на 17-й
4936 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Венецией», «Наполи» против «Удинезе», «Аталанта» одолела «Кальяри»
1838 минут назадLive
Игрок «Локомотива» рубился на любительском уровне? А есть ли клуб с тучкой на эмблеме?
39 минут назадСпецпроект
«Бавария» проиграла в Бундеслиге впервые при Компани, но остается 1-й в таблице
8сегодня, 16:29
«Аталанта» лидирует в Серии А после 10 побед подряд. Сегодня команда Гасперини обыграла «Кальяри» (1:0) благодаря голу Дзаньоло
15сегодня, 15:52
Робертсон удален за фол последней надежды на 17-й минуте матча с «Фулхэмом». Защитник «Ливерпуля» сбил Уилсона перед штрафной
17сегодня, 15:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Майнц» выиграл у «Баварии» 4 из 5 последних матчей Бундеслиги дома
113 минут назад
Депутат Терюшков о долгах «Химок»: «Московская область предпримет все возможные и допустимые действия по выводу клуба из зоны риска, хотя он ушел от бюджетного финансирования»
621 минуту назад
У ван Нистелроя первое поражение во главе «Лестера» – 0:4 от «Ньюкасла» после победы и ничьей
327 минут назад
«Арсенал» выиграл 1 из 3 последних матчей. Серия без поражений – 8 игр
1032 минуты назад
«Удинезе» – «Наполи». Лукаку играет. Онлайн-трансляция
39 минут назадLive
Межконтинентальный кубок. «Пачука» играет с египетским «Аль-Ахли»
39 минут назадLive
«Арсенал» не выиграл у «Эвертона» – 0:0
4447 минут назад
Только «ПСЖ» и «Ювентус» не проигрывали в топ-чемпионатах. «Бавария» сегодня впервые уступила
348 минут назад
Дьяков про РПЛ: «Зенит» не будет чемпионом, если соперники в себя поверят. «Спартак» пару матчей назад был в 8-9 очках от него, а сейчас – в 2. «Краснодар» рядом, «Локо» и «Динамо» не так далеко»
656 минут назад
Полузащитник «Майнца» Ли Чжэ Сон набрал 13 очков за дубль «Баварии». Мюнхенцы впервые проиграли в Бундеслиге
3сегодня, 16:33Фэнтези
Рекомендуем