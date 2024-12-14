«Краснодар» готов заплатить 10 млн евро за вингера «Интернасьонала» Уэсли и может списать долг в 1,5 млн за Вандерсона
По информации GZH, «быки» увеличили предложение до 10 миллионов евро за 25-летнего игрока, а также рассматривают возможность списания оставшегося долга, который «Интернасьонал» должен выплатить за покупку Вандерсона в 2022 году.
Сообщается, что предложенная сумма привлекает бразильский клуб, который находится в сложной финансовой ситуации.
В декабре 2022 года «Интернасьонал» приобрел Вандерсона у «Краснодара» за 4,5 миллиона евро. В рамках сделки клуб согласился на поэтапную оплату, разделив ее на шесть платежей по 750 тысяч евро раз в полгода. Последние два платежа на 1,5 миллиона евро в сумме должны быть сделаны в 2025 году.
Напомним, первое предложение «Краснодара» за Уэсли составляло 8 миллионов евро. Второе увеличилось до 9,5 миллиона евро. В свою очередь, бразильцы настаивали на сумме в 10 млн евро.
Отмечается, что «Интернасьонал» владеет 50% прав на футболиста. Другая половина принадлежит «Палмейрасу».
В 48 матчах за клуб Уэсли забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи. На данный момент он лучший бомбардир команды.
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