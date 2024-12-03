Ерохин и Сергеев попали в список «Миротворца» – из-за встречи с ветеранами боевых действий в 2023-м
Александр Ерохин и Иван Сергеев внесены в «Миротворец».
Причиной внесения полузащитника «Зенита» и нападающего «Крыльев Советов» в базу называется встреча с ветеранами боевых действий и членами их семей на тренировке «Зенита» в сентябре 2023 года, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на украинский сайт.
Ранее в список «Миротворца» попали игроки, тренеры и руководство «Зенита» и ЦСКА, а также тренер «Динамо» Марцел Личка и гендиректор московского клуба Павел Пивоваров.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
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