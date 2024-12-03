Ерохин и Сергеев попали в список «Миротворца» – из-за встречи с ветеранами боевых действий в 2023-м

Александр Ерохин и Иван Сергеев внесены в «Миротворец».

Причиной внесения полузащитника «Зенита» и нападающего «Крыльев Советов » в базу называется встреча с ветеранами боевых действий и членами их семей на тренировке «Зенита » в сентябре 2023 года, сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на украинский сайт.

Ранее в список «Миротворца» попали игроки, тренеры и руководство «Зенита» и ЦСКА, а также тренер «Динамо» Марцел Личка и гендиректор московского клуба Павел Пивоваров.