Тухель готов обсудить сборную Англии с Саутгейтом: «Он джентльмен. Почему бы не встретиться с ним снова?»

Томас Тухель готов обсудить сборную Англии с ее бывшим тренером Саутгейтом.

«Он джентльмен. Мы виделись раньше, когда я был в «Челси». И мне было приятно с ним поговорить. Почему бы мне не встретиться с ним снова?

Надеюсь также на регулярные встречи с [бывшим временным тренером] Ли Карсли. Мы будем обмениваться [идеями], потому что мне интересна его точка зрения на выбор состава, на потенциал команды и на то, что он думает о команде и об опыте. Он тренер сборной до 21 года, так что будет очень, очень близок ко мне», – сказал тренер сборной Англии.