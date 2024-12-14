Тухель обсудит с Уайтом возвращение в сборную Англии. Защитник «Арсенала» отказывался от вызова при Саутгейте

Томас Тухель высказался о возможном возвращении Бена Уайта в сборную Англии.

Защитник «Арсенала» ранее отказывался от вызова в национальную команду при Гарете Саутгейте. Футболист не играл за сборную с марта 2022 года.

«Я поговорю с ним. Начнем все сначала», – сказал главный тренер сборной Англии Томас Тухель.

В этом сезоне Бен Уайт провел 9 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.