Тухель обсудит с Уайтом возвращение в сборную Англии. Защитник «Арсенала» отказывался от вызова при Саутгейте
Томас Тухель высказался о возможном возвращении Бена Уайта в сборную Англии.
Защитник «Арсенала» ранее отказывался от вызова в национальную команду при Гарете Саутгейте. Футболист не играл за сборную с марта 2022 года.
«Я поговорю с ним. Начнем все сначала», – сказал главный тренер сборной Англии Томас Тухель.
В этом сезоне Бен Уайт провел 9 матчей в АПЛ и сделал одну голевую передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
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