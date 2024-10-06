Че Адамс: «Мне дали имя в честь Че Гевары. Оно уникальное, я рад носить его»
Че Адамс рассказал, что родители назвали его в честь Эрнесто Че Гевары.
Нападающий «Торино» рассказал об этом в эфире итальянского канала Sky Sport перед игрой с «Интером» (2:3).
«Имя Че? Мне его дали в честь Че Гевары, я ношу его с самого рождения. Это уникальное имя, и я рад носить его.
Мне дали это имя, потому что, кажется, в то время, когда я родился, его останки нашли и захоронили», – сказал Адамс.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости