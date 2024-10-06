2

Че Адамс: «Мне дали имя в честь Че Гевары. Оно уникальное, я рад носить его»

Че Адамс рассказал, что родители назвали его в честь Эрнесто Че Гевары.

Нападающий «Торино» рассказал об этом в эфире итальянского канала Sky Sport перед игрой с «Интером» (2:3). 

«Имя Че? Мне его дали в честь Че Гевары, я ношу его с самого рождения. Это уникальное имя, и я рад носить его.

Мне дали это имя, потому что, кажется, в то время, когда я родился, его останки нашли и захоронили», – сказал Адамс.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
logoИнтер
logoТорино
история
logoЧе Адамс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
69 минут назад
Карвахаль в слезах покинул поле на носилках, травмировав колено в борьбе с Пино на 93-й минуте игры с «Вильярреалом». Защитник «Реала» кричал от боли
3016 минут назадФото
«Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Винисиуса и Вальверде из-за штрафной – 2:0
10430 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Вильярреал», «Сельта» вдевятером обыграла «Лас-Пальмас»
36130 минут назад
«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»
2634 минуты назад
Винисиус из-за проблем с плечом заменен в конце игры с «Вильярреалом»
1541 минуту назад
Антони и Маласиа – худшие трансферы «МЮ» при тен Хаге по версии The Guardian, они оценены на 1 из 5. Лисандро – лучший
1247 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Торино», «Аталанта» забила 5 голов «Дженоа»
5249 минут назад
Винисиус забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 9 турах Ла Лиги
1049 минут назад
«Интер» дома победил «Торино» – 3:2. Тюрам сделал хет-трик, гости играли вдесятером с 20-й
2949 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Предварительно никто не пострадал («РБ Спорт»)
28 минут назад
«Монако» обыграл «Ренн» – 2:1. Балогун забил победный гол, Головин вышел на 70-й
1228 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Ренн», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1130 минут назад
Флик о недовольстве Ямаля и Левандовски заменами в матче с «Янг Бойз»: «Это было необходимо. Я решаю, они должны принять это – и принимают»
432 минуты назад
«Бордо» впервые выиграл в 4-м дивизионе Франции благодаря дублю Кэрролла головой. Клуб идет на строчку выше зоны вылета
550 минут назад
Хавертц забил в 7 матчах на «Эмирейтс» подряд и повторил рекорд ван Перси
456 минут назад
Алонсо о 2:2 с «Хольштайном» после 2:0: «Байеру» не хватило ума. Мы думали, что игра сделана, гол перед перерывом был сигналом. Это наша вина»
1сегодня, 20:21
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Орубу», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Ахли» Фирмино
14сегодня, 20:08
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс» 
17сегодня, 20:00Live
«От ФИФА и УЕФА пришла директива с призывом отказывать России в проведении матчей. Это шантаж и запугивание. Сегодня-завтра нас все равно восстановят». Депутат Свищев о сборной
18сегодня, 19:58