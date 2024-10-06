Че Адамс: «Мне дали имя в честь Че Гевары. Оно уникальное, я рад носить его»

Че Адамс рассказал, что родители назвали его в честь Эрнесто Че Гевары.

Нападающий «Торино » рассказал об этом в эфире итальянского канала Sky Sport перед игрой с «Интером » (2:3).

«Имя Че? Мне его дали в честь Че Гевары, я ношу его с самого рождения. Это уникальное имя, и я рад носить его.

Мне дали это имя, потому что, кажется, в то время, когда я родился, его останки нашли и захоронили», – сказал Адамс .