Тренер «Саутгемптона» о том, что «МЮ» готов предложить 21 млн фунтов за Диблинга: «Не уверен, что они получат хотя бы его левую ногу за эти деньги»
Тренер «Саутгемптона» пошутил насчет предложения «МЮ» по их игроку.
«До меня дошли слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить 21 миллион фунтов за Тайлера Диблинга...
Не уверен, что они получат за эти деньги хотя бы его левую ногу.
Мы предложили ему новый контракт, очень хороший, но его агент пока не согласен», – сказал Расселл Мартин.
18-летний Диблинг провел в этом сезоне 14 матчей в АПЛ и забил гол.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем