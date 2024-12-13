Тренер «Саутгемптона» о том, что «МЮ» готов предложить 21 млн фунтов за Диблинга: «Не уверен, что они получат хотя бы его левую ногу за эти деньги»

Тренер «Саутгемптона» пошутил насчет предложения «МЮ» по их игроку.

«До меня дошли слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить 21 миллион фунтов за Тайлера Диблинга ...

Не уверен, что они получат за эти деньги хотя бы его левую ногу.

Мы предложили ему новый контракт, очень хороший, но его агент пока не согласен», – сказал Расселл Мартин.

18-летний Диблинг провел в этом сезоне 14 матчей в АПЛ и забил гол.