Франк считает «Челси» лучшей командой АПЛ: «Они в лучшей форме, чем «Ливерпуль», и играют потрясающе. Мареска прекрасно потрудился»
Томас Франк назвал «Челси» сильнейшей командой АПЛ.
«Это, возможно, лучшая команда АПЛ на данный момент. Она, возможно, даже в лучшей форме, чем «Ливерпуль», пусть даже «красные» сейчас во главе таблицы.
«Челси» играет в потрясающий футбол, видна хорошая работа тренера. Мареска и его штаб прекрасно потрудились, и команда выглядит чрезвычайно опасной.
У «Челси» много опасных атакующих игроков, есть футболисты топ-уровня на каждом участке поля. Ожидаю невероятно тяжелый матч», – сказал главный тренер «Брентфорда».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
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