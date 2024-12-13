Франк считает «Челси» лучшей командой АПЛ: «Они в лучшей форме, чем «Ливерпуль», и играют потрясающе. Мареска прекрасно потрудился»

Томас Франк назвал «Челси» сильнейшей командой АПЛ.

«Это, возможно, лучшая команда АПЛ на данный момент. Она, возможно, даже в лучшей форме, чем «Ливерпуль », пусть даже «красные» сейчас во главе таблицы.

«Челси » играет в потрясающий футбол, видна хорошая работа тренера. Мареска и его штаб прекрасно потрудились, и команда выглядит чрезвычайно опасной.

У «Челси» много опасных атакующих игроков, есть футболисты топ-уровня на каждом участке поля. Ожидаю невероятно тяжелый матч», – сказал главный тренер «Брентфорда ».