Слот про «Челси»: «Впечатляют в этом сезоне. С ними был единственный матч, когда я чувствовал, что соперник превосходит «Ливерпуль»
Арне Слот вспомнил игру «Ливерпуля» против «Челси» (2:1) в октябре.
«Это был один из тех матчей, возможно, даже единственный, когда я чувствовал, что соперник нас превосходит. Я не хочу сказать, что в долгосрочной перспективе они будут лучше нас, однако во время той игры они больше владели мячом, создавали больше опасных моментов, чем любой другой соперник до сих пор.
Я не берусь судить, какое место «Челси» займет в таблице. Я должен сосредоточиться на своей команде. Но «Челси» впечатляет в этом сезоне, это уж точно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем