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Слот про «Челси»: «Впечатляют в этом сезоне. С ними был единственный матч, когда я чувствовал, что соперник превосходит «Ливерпуль»

Арне Слот вспомнил игру «Ливерпуля» против «Челси» (2:1) в октябре.

«Это был один из тех матчей, возможно, даже единственный, когда я чувствовал, что соперник нас превосходит. Я не хочу сказать, что в долгосрочной перспективе они будут лучше нас, однако во время той игры они больше владели мячом, создавали больше опасных моментов, чем любой другой соперник до сих пор.

Я не берусь судить, какое место «Челси» займет в таблице. Я должен сосредоточиться на своей команде. Но «Челси» впечатляет в этом сезоне, это уж точно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoАрне Слот
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
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