Энцо Мареска: «Челси» не чувствует готовность к борьбе за титул АПЛ. Начнешь мыслить на два месяца вперед, начнутся плохие времена»

Энцо Мареска заявил, что не считает «Челси» претендентом на победу в АПЛ.

Лондонский клуб имеет в активе 31 балл и находится на второй позиции в турнирной таблице.

«Эти вещи можно почувствовать – вероятно, поэтому я сказал, что мы не готовы [к борьбе за титул АПЛ ]. Потому что мы не чувствуем этого на данный момент.

Надеюсь, скоро мы сможем оказаться в числе претендентов, но на данный момент я считаю, что не среди них.

Мне нравится убеждать себя и футболистов, что единственный способ бороться за что-то или соревноваться за что-то – это сосредоточиться на сегодняшнем дне.

Потому что, когда начинаешь мыслить вперед на два дня, на три дня, на месяц, на два месяца, начнутся плохие времена», – сказал главный тренер «Челси » Энцо Мареска .