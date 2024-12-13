Энцо Мареска: «Челси» не чувствует готовность к борьбе за титул АПЛ. Начнешь мыслить на два месяца вперед, начнутся плохие времена»
Энцо Мареска заявил, что не считает «Челси» претендентом на победу в АПЛ.
Лондонский клуб имеет в активе 31 балл и находится на второй позиции в турнирной таблице.
«Эти вещи можно почувствовать – вероятно, поэтому я сказал, что мы не готовы [к борьбе за титул АПЛ]. Потому что мы не чувствуем этого на данный момент.
Надеюсь, скоро мы сможем оказаться в числе претендентов, но на данный момент я считаю, что не среди них.
Мне нравится убеждать себя и футболистов, что единственный способ бороться за что-то или соревноваться за что-то – это сосредоточиться на сегодняшнем дне.
Потому что, когда начинаешь мыслить вперед на два дня, на три дня, на месяц, на два месяца, начнутся плохие времена», – сказал главный тренер «Челси» Энцо Мареска.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем