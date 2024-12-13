Салах – Эллиотту: «Почему не подходишь ко мне после моего ассиста? Не понимаю такого. В следующий раз не буду пасовать. Никто другой в «Ливерпуле» не способен сделать такую передачу»

Мохамед Салах похвастался умением делать передачи.

Вингер «Ливерпуля » посмотрел и обсудил вместе с полузащитником Харви Эллиоттом гол последнего в ворота «Аякса » в 2022 году. Египтянин сделал разрезающую передачу на ход англичанину, и тот поразил ворота амстердамцев в Лиге чемпионов – 3:0.

– Это просто. Футбол – это просто. Почему ты не подходишь ко мне после того, как я тебе ассистирую? Я не понимаю такого. В следующий раз не буду пасовать.

– Потому что я забыл. Вообще говоря, я просто не знал, кто сделал передачу, честно. Я не видел.

– Да, но в команде никто другой не способен сделать такую передачу, это мог быть только я. Если кто-то посмотрел и отдал такой пас – это наверняка был я.

– Буду знать в следующий раз.

– Ладно. Знаешь что? Продолжай праздновать. Не беспокойся, – сказал Салах .