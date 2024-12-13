Салах – Эллиотту: «Почему не подходишь ко мне после моего ассиста? Не понимаю такого. В следующий раз не буду пасовать. Никто другой в «Ливерпуле» не способен сделать такую передачу»
Мохамед Салах похвастался умением делать передачи.
Вингер «Ливерпуля» посмотрел и обсудил вместе с полузащитником Харви Эллиоттом гол последнего в ворота «Аякса» в 2022 году. Египтянин сделал разрезающую передачу на ход англичанину, и тот поразил ворота амстердамцев в Лиге чемпионов – 3:0.
– Это просто. Футбол – это просто. Почему ты не подходишь ко мне после того, как я тебе ассистирую? Я не понимаю такого. В следующий раз не буду пасовать.
– Потому что я забыл. Вообще говоря, я просто не знал, кто сделал передачу, честно. Я не видел.
– Да, но в команде никто другой не способен сделать такую передачу, это мог быть только я. Если кто-то посмотрел и отдал такой пас – это наверняка был я.
– Буду знать в следующий раз.
– Ладно. Знаешь что? Продолжай праздновать. Не беспокойся, – сказал Салах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Ливерпуля»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем